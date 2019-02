Don Quichotte, un classique revisité à la Maison de la danse

Pur ballet russe, créé par le chorégraphe Marius Petipa à Saint-Pétersbourg, Don Quichotte est présenté à Lyon dans une version espagnole et poétique.

Le Don Quichotte de Marius Petipa a été, avec Le Lac des cygnes, l’un des ballets les plus populaires en Russie, où il a été créé en 1869 sur une partition de Ludwig Minkus. Cette œuvre rompait avec les univers évanescents et désincarnés des ballets du XIXe pour révéler la vie des gens du peuple. José Carlos Martínez, l’étoile espagnole de l’Opéra de Paris qui dirige depuis 2010 la Compañía Nacional de Danza de España, propose une version qui remet en son cœur les racines de la danse et de la culture espagnoles.

“À ses origines, dit-il, ce ballet présentait une vision très particulière de l’Espagne, celle d’un chorégraphe français qui avait émigré en Russie et qui se servit d’un épisode du Don Quichotte de Cervantès pour mettre en scène un divertissement. Les personnages de Don Quichotte et de Sancho apportaient la partie la plus comique du ballet dans une série de pantomimes et de séquences burlesques qui valorisaient les démonstrations techniques des interprètes.”

Ce ballet transmis en Russie de génération en génération par des chorégraphes qui n’étaient pas espagnols, José Carlos Martínez le transforme de sa touche ibérique en conservant sa construction chorégraphique. L’univers est coloré, les costumes sont recréés à partir des traditions s’inspirant de l’esthétique du boléro et de la culture mozarabe ; la danse est complexifiée sous l’effet d’éléments comme les capes lourdes manipulées par les danseurs-toréadors. Le chorégraphe ajoute de la poésie, notamment dans le traitement qu’il fait d’un Don Quichotte plus amoureux que jamais !

José Carlos Martínez / Don Quixote – les 8, 9 et 12 février à 20h30, le 10 à 17h et les 11 et 13 février à 19h30 à la Maison de la danse

–> Bord de scène : rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation le 11 février

[Article publié dans Lyon Capitale n°785 – Février 2019]