Danse : corps et paysages de lumière

La chorégraphe Vania Vaneau crée Heliosfera, un dialogue entre le corps et la lumière conçu comme une expérience spirituelle, humaine et sensorielle. Portrait.

Fidèles depuis plusieurs années à la chorégraphe Vania Vaneau, Les Subs présentent Heliosfera, sa nouvelle création, dans le cadre du festival Transforme.

Formée à la danse au Brésil puis à P.A.R.T.S. (Bruxelles), elle s’est installée en France devenant interprète auprès de grands chorégraphes comme Maguy Marin et Christian Rizzo, puis co-fonde à Lyon avec Jordi Galí la compagnie Arrangement provisoire.

Elle ymène une recherche sur la relation entre corps, matière et environnement, croisant la danse avec d’autres disciplines comme les arts plastiques et les sciences humaines.

Un dialogue entre corps et lumière, jouant des couleurs, de phénomènes perceptifs et sensoriels © David Le Borgne

Son travail questionne la place de l’humain, les rituels et les transformations, le passage du temps, le visible et l’invisible avec cette idée que le collectif et l’individu sont composés de strates physiques et psychiques, d’histoires et de géographies.

Ainsi dans Blanc, elle utilise les costumes et masques comme éléments de métamorphose, passant du singulier au multiple, avec Orée elle crée un paysage onirique où interagissent matières, objets et personnages fictifs, tandis que le solo Nebula est un rituel projeté dans une nature postapocalyptique, préhistorique et futuriste.

L’ADN de son travail ? La recherche constante du lien, avec quelqu’un ou un environnement, ouvrir de nouveaux univers et l’absence de hiérarchie entre tous les éléments au plateau : “Les éléments sur scène,nous dit-elle, ce sont les corps des danseurs, la lumière, la musique, les matières, les objets, la scénographie et pour moi ils forment un ensemble interdépendant, un écosystème où ils entretiennent une relation horizontale et poreuse entre eux. La lumière, la musique ou la scénographie n’arrivent pas à la fin pour éclairer ou accompagner, ce sont tous des éléments vivants sur scène que l’on chorégraphie avec leur propre évolution dramaturgique et un dialogue. Mes pièces sont créées au fur et à mesure en faisant appel, le plus souvent possible, à la présence simultanée des artistes. Dans l’idée d’une continuité entre ces différents éléments en jeu, le corps est lieu de passage et de transformation entre l’espace intérieur et extérieur, proche ou lointain.”

L’expérience du corps dans la lumière

Après avoir questionné les différentes matérialités des choses, elle choisit avec Heliosfera de travailler sur la lumière, matière intangible, pour creuser un dialogue entre corps et lumière, s’intéressant à son caractère atomique etjouant des couleurs, de phénomènes perceptifs et sensoriels.

© David Le Borgne

Car elle est mystère et source de vie, on la perçoit par nos yeux et sur notre peau, elle rythme notre quotidien, elle est feu, électricité, lune ou soleil, reliée à l’émerveillement spirituel mais aussi synonyme d’inégalités sociales et de réchauffement climatique…

Autant de pistes sont explorées pour créer des corps et des paysages lumineux d’où surgiraient des matières vives comme les cellules, des micro-organismes, des humains ou d’autres êtres, terrestres ou non. Vania Vaneau a choisi quatre interprètes au parcours impressionnant et d’une grande physicalité, les amenant à expérimenter la lumière – comme son absence – dans différents lieux tels le couvent Sainte-Marie de La Tourette édifié par Le Corbusier, les grottes de Dargilan et Aven Armand en Lozère et l’observatoire du pic du midi : “Faire cette expérience de groupe et créer une communauté pouvant en représenter une autre plus large était important pour moi. Comment elle survit, réagit ou s’adapte à des environnements différents avec les lumières, les conditions climatiques et météorologiques. On ne réagit pas de la même manière face à une lumière éblouissante ou dans l’obscurité totale. On est passé des grottes au pic du Midi d’où l’on a pu regarder les étoiles, créer un rapport dans la verticalité entre la terre et le ciel. L’enjeu ensuite est de faire en sorte que cette vraie expérience soit transposée au plateau à travers les corps et les outils du théâtre plutôt que de créer une fiction ou une représentation de quelque chose.”

Heliosfera - Vania Vaneau – Du 9 au 12 avril aux Subs

www.les-subs.com