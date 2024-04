La plus grande balade chapeautée du monde a lieu ce dimanche à lyon

Une marche mondiale en l'honneur du chapeau se déroulera ce dimanche. À Lyon, le rendez-vous donné est à 16h au Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière.

Sortez vos plus beaux chapeaux ! En ce dimanche 7 avril, la Fédération Française des Artisans du Chapeau organise la première World Hat Walk. Le public est convié pour un rassemblement aux alentours de 16h au Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon.

L'objectif ? Passer un moment convivial, échanger et partager autour du chapeau. Un atelier de fabrication de chapeaux en origami permettra aux personnes sans couvre-chef de jouer le jeu et de déambuler incognito durant la balade chapeautée. À 16h30, le groupe se dirigera en direction de la place Saint-Jean et terminera les festivités par un apéro.

Un événement en simultané dans 17 pays

Au même moment, une vingtaine de balades chapeautée aura lieu dans le monde : en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, en Belgique, en Autriche, en Norvège, en Australie, en Argentine, au Nigeria, en Pologne, aux Etats-Unis, en Corée du Sud, en Roumanie et à Taïwan. Il s'agit de la plus grande déambulation de chapeaux jamais organisée.

Informations pratiques. Dimanche 7 avril à 16 h - Théâtre Gallo Romain de Lyon-Fourvière - Gratuit - En savoir plus.