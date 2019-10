Damon Albarn à Lyon le 25 mai 2020 avec un nouveau projet

Le leader de Blur et Gorrilaz se produira à l'Auditorium – Orchestre National de Lyon dans un nouveau projet.

Le frontman anglais, sera à Lyon l'an prochain avec son nouveau projet The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flow. Le leader des groupes Blur et Gorrillaz, passé par les Nuits de Fourvière cet été avec The Good, the Bad and the Queen, se produira à l'Auditorium – Orchestre National de Lyon le 25 mai 2020. Une œuvre sensorielle inspirée par les paysages islandais qui doit son nom au poème “Love and Memory” de l’auteur anglais, John Clare. Les places sont d’ores et déjà disponibles.