Cycle de conférences sur les souterrains à Lyon dont les arêtes de poisson

L'Organisation pour la Connaissance et la Restauration d'Au-dessoubs-terre (OCRA) organise un cycle de conférence sur les souterrains à Lyon, dont les fameuses arêtes de poisson.

On connait les arêtes de poisson, réseau de tunnels qui parcourt la colline de la Croix-Rousse, mais Lyon regorge également d'autres souterrains parfois oubliés. L'Organisation pour la Connaissance et la Restauration d'Au-dessoubs-terre (OCRA) organise à Lyon le congrès de la Société Française d'Études des Souterrains les 19 et 20 octobre de 9h30 à 12h30, à l'espace Jean Couty dans le 9e arrondissement.

Archéologues, chercheurs, mais aussi passionnés qui ont voué une grande part de leur vie aux souterrains aborderont l'histoire et les avancées autour de ces merveilles cachées.

Ainsi, la journée du samedi 19 octobre débutera pas une conférence sur "Les souterrains de Lyon" par Emmanuel Bury, suivi par "Les Arêtes de poisson et captages romains", d'Emmanuel Bernot du service archéologique de la ville de Lyon, avant de s'achever par un temps sur les "Tunnels de carriers", animé par Luc Bolevy.

Dimanche 20 octobre, place aux "Souterrains des Monts d'Or" de Pierre de Laclos, "Les mystères des Arêtes de poisson" par Walid Nazim et enfin "Alimentation en eau des forteresses du Proche-Orient" par Paul Courbon.

L'ensemble de ces conférences sont ouvertes au public. La billetterie est déjà disponible en ligne avec la demi-journée proposée à 10 euros, ou le week-end à 15 euros.

Cycle de conférence sur les Souterrains et l'eau à l'espace Jean Couty, 1 rue de la pépinière royale, 69009 Lyon, samedi 19 et dimanche 20 octobre, de 9h30 à 12h30.