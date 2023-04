Culture : les expos à découvrir au mois d'avril à Lyon

Notre sélection d'expos du mois d'avril.

"Zazou, le peintre de la tour Eiffel" (Paris, 1953) © Marc Riboud

Le musée des Confluences célèbre le centenaire de la naissance, à Saint-Genis-Laval, de Marc Riboud, photographe de renommée internationale. L’exposition composée de cent photographies révèle un parcours fait de rencontres et de voyages à travers le monde. On y revoit Le Peintre de la tour Eiffel et La Jeune Fille à la fleur qui sont parmi les photos les plus célèbres du XXe siècle (Marc Riboud, 100photographies pour 100 ans,jusqu’au 31 décembre 2023).

Journal Photographique en Cinémascope #5 " Le Nouveau monde" 2018-2022 La Brette, Abel et la glaise, Abel à bras ouverts

Avec un joli titre, Rien n’est seulement ce qu’il paraît, la galerie Le Réverbère donne carte blanche à une photographe, Beatrix von Conta, qui expose Dans le miroir des sources, un travail sur les grands cours d’eau irriguant le Grand-Est et en invite deux autres pour un dialogue autour de leurs œuvres et pratiques : Françoise Saur (première femme à avoir reçu le prix Niépce en 1979) avec Compositions sur le marbre et Eric Bouttier avec son Journal photographique en cinémascope démarré en 2008(du 7 avril au 22 juillet).

Sans titre, Huile sur toile, 130 x 97 cm, 2022, ©️ Yang Yi . ADAGP Paris

Proposé au musée du Nouvel Institut Franco-Chinois, Paysage des autres est le résultat d’une résidence que la peintre Yang Yi a menée à Lyon. Observant la ville pour s’imprégner de ses paysages, son architecture et sa lumière hivernale, son œuvre joue sur le mystère et la transparence avec des lieux qu’elle rend fantomatiques en les posant derrière des drapés, laissant la liberté au visiteur de se les approprier par le souvenir ou l’imagination (jusqu’au 22 avril).

Made­leine Riffaud, Résistante au CHRD © Philippe Somnolet

Après Spirou et Les enfants de la Résistance,deux expositions BD destinées au jeune public pour lui faire découvrir la période de la Deuxième Guerre mondiale, le CHRD retrace, en collaboration avec les éditions Dupuis, le parcours de la résistante Madeleine Riffaud. Inspirée du premier tome de Jean-David Morvan et Dominique Bertail, l’exposition dévoile, entre autres, des planches originales et nous fait découvrir la vie extraordinaire d’une femme torturée à vingt ans par la Gestapo pour avoir tué un officier allemand, amie de Picasso et Paul Éluard, devenue poète puis correspondante de guerre (Indochine, Algérie, Vietnam),(Made­leine Riffaud, Résistante, jusqu’au 11 juin).