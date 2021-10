Culture à Lyon : le festival Chaos danse se réinvente et invite Preljocaj

Fruit d’une nouvelle collaboration entre l’Université Lyon 1 et l’INSA Lyon, le festival Chaos danse se renouvelle avec une programmation d’envergure qui s’ouvre avec Angelin Preljocaj, un des plus grands chorégraphes français !

Porté par ce désir de faire découvrir la danse auprès d’une diversité de publics, ceux du campus de la Doua mais aussi de la métropole et de la Région, Chaos danse crée un nouveau programme - labellisé Villeurbanne Capitale Française de la Culture -, avec la collaboration de deux chorégraphes lyonnaises : Natacha Paquignon et Annabelle Bonnéry.

Désormais, un spectacle de danse sera présenté tous les mois au Théâtre Astrée, à la Rotonde – INSA Lyon mais aussi dans d’autres lieux de Villeurbanne avec toujours le festival, temps fort historique de mars-avril. La programmation s’annonce ambitieuse et éclectique avec du hip-hop, de la danse classique et contemporaine et la venue de compagnies internationales.

Une rencontre détonante entre Jimi Hendrix, Gilles Deleuze et Spinoza

Pour lancer ce nouveau programme, Chaos danse frappe fort en invitant pendant deux soirées le grand chorégraphe Angelin Preljocaj avec Deleuze / Hendrix, une pièce pour huit danseurs conçu comme un voyage philosophique dans la culture pop.

Ovationnée lors du dernier Festival Montpellier Danse, cette rencontre inattendue puise dans l’intérêt du chorégraphe pour la philosophie et son obsession des thématiques liées à la transcendance des corps.

Il s’inspire ici de l’enregistrement de cours que Gilles Deleuze donna dans les années 1980, commentant avec humour et truculence l’Ethique œuvre emblématique de Spinoza constituée de réflexions sur la question du corps et du mouvement.

Tandis que la voix enregistrée de Gilles Deleuze et son propos substantiel s’intriquent avec la musique puissante, sensuelle et révolutionnaire de Jimi Hendrix, Angelin Preljocaj pose sa gestuelle dans une quête existentielle en apothéose où les corps débridés des années Woodstock répondent aux désirs d’exaltation de Spinoza.

Deleuze / Hendrix – Angelin Preljocaj – les 12 et 13 octobre – Théâtre Astrée de Villeurbanne. – theatre-astree.univ-lyon1.fr