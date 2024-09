Concerts : bougies rock

The Chameleons et The Wedding Present à l’Épicerie Moderne : punk is not dead !

Si vous aimez les anniversaires et qu’éventuellement c’est le vôtre ce jour-là, n’allez pas le fêter au McDo ou à Flunch, ce serait trop bête. Surtout si vous êtes féru de post-punk (qui ne l’est pas ?), car ici on en fête déjà deux, des anniv’.

Celui des 40 ans de What Does Anything Mean ? Basically, album totem de The Chameleons, groupe phare du Manchester des années 80 même si vachement moins qu’une poignée d’autres ou de concurrents “étrangers” à la The Cure.

Si vous étiez un fervent lecteur des Inrocks ou, en parfait snob, de la presse anglaise, vous voyez forcément de quoi on parle.

Deuxième anniversaire, celui que viennent fêter The Wedding Present, habitués des commémorations et des “concerts où on ne joue qu’un album”. Ici, c’est leur Seamonsters qui fête ses 30 ans alors qu’il en a 33 (la tournée date un peu). Le groupe de David Gedge avait déjà fait le coup en 2012 pour les 20 ans de l’album (alors qu’il en avait déjà 21). Et c’était vachement bien.

Chameleons + The Wedding Present – Le 19 septembre à l’Épicerie Moderne