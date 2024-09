Plusieurs laboratoires médicaux vont fermer à cause d’un mouvement de grève du 20 septembre au 23 inclus. © Pexels – Edward Jenner

Les syndicats du laboratoire de biologie médicale Unibio ont lancé un appel à la grève du vendredi 20 au lundi 23 septembre inclus. Ils appellent à la fermeture complète des laboratoires partout en France.

36 laboratoires médicaux, répartis entre le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche, risquent de fermer complètement entre vendredi 20 septembre et lundi 23 septembre. En cause : une mobilisation national des biologistes des laboratoires Unibio.

"Cette grève est un acte fort, mais nécessaire pour défendre la qualité des soins", expliquent les syndicats. D'après eux, la qualité des soins, ainsi que la prise en charge des patients et les emplois, sont menacés par plusieurs décisions budgétaires de l'Assurance maladie, parmi lesquelles la baisse de 10% des remboursements des analyses.

Ces réductions des remboursements pourraient avoir des effets en cascade sur la prise en charge des patients, en menaçant la viabilité économique de nombreuses structures. A terme, cela pourrait entraîner une diminution des heures d'ouverture, voire la fermeture totale de certains sites, alertent les syndicats.

Aucune activité pendant quatre jours

Pendant ces quatre jours de grève, aucun patient ne sera accueilli et les prélèvements extérieurs (réalisés par des infirmières ou des médecins libéraux) ne seront pas acceptés et traités, y compris pour les bilans présentant un caractère d'urgence.

Les patients sont donc invités à reporter leurs examens. L'activité doit reprendre à la normale à partir du mardi 24 septembre. Mais les syndicats préviennent d'ores et déjà que la grève pourrait être reconduite si les réponses obtenues ne vont pas dans leur sens.

En cas d'urgence vitale, les patients sont invités à se rendre aux urgences.

36 laboratoires susceptibles de fermer dans la région Rhône-Alpes...

Dans le Rhône, les laboratoires Unibio de Dardilly, Craponne centre et Tourette, Chaponost, Lyon Carnot, Lyon Bellecour, Grand Parilly , Vourles, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon, Condrieu, Givors Canal et Givors Maison de santé sont susceptibles de fermer complètement.

Dans la Drôme, pas moins de 14 laboratoires Unibio pourraient répondre à la grève et fermer complètement : Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Bourg-les-Valence, Valence centre-ville, Valence Laprat et Valence Rose des Vents, Chabeuil, Crest, Die, Pizançon, Bourg-de-Pèage, Romans Jacquemart et Romans Gambetta.

Dans la Loire, seuls deux sites Unibio pourraient fermer : Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Dans l'Isère, l'enseigne Unibio compte quatre laboratoires, à Pont-Evêque, Chasse-sur-Rhône, Beaurepaire et Roussillon. Enfin, en Ardèche, trois sites sont concernés : les laboratoires de Privas, Guilherand Granges Pasteur et Tournon-sur-Rhône.