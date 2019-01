Concert : l’opéra de Lyon sur le bon raï avec Saïdi & Mazalda

Synthés, guitare, cuivres et saz. Et la voix de Sofiane Saïdi. La programmation “underground” de l’opéra est raï ce vendredi.

C’est l’histoire de six jeunes musiciens qui, depuis une quinzaine d’années, malaxent un son à part, illuminent les scènes de France et de Navarre à l’aide d’un savant – et délicieusement anarchique – mélange de musiques des quatre coins du monde, de pop, de surf, de rock progressif… C’est également l’histoire d’un chanteur qui, fuyant la répression en Algérie, atterrit en France et écume les nuits parisiennes en triturant un genre musical hybride en constante évolution : le raï. De la rencontre des premiers (l’orchestre Mazalda, fort de quatre magnifiques albums) et du second, le vocaliste Sofiane Saïdi, est né le projet Super Orion, bientôt rebaptisé Sofiane Saïdi & Mazalda. Un raï du futur nourri de toutes les influences possibles et imaginables… Raï, chaâbi, funk, musique de Bollywood, rock psychédélique : le feu sous la marmite infernale est bien alimenté et un premier album, El Ndjoum, est paru en 2018 sur le label lyonnais Carton Records.

Là où les synthés analogiques vintage dialoguent avec la guitare ou le saz électrique, les cuivres et anches donnent la réplique à la voix de Saïdi, puissante et érodée, sur des compositions originales ancrées dans la tradition du raï algérien moderne. Un concert “underground” à ne pas manquer !

Sofiane Saïdi & Mazalda / Raï cosmique – Vendredi 1er février à 21h à l’amphithéâtre de l’opéra

–> À 18h30, avant le concert, conférence gratuite D’Oran à Lyon, le raï entre deux rives avec Sofiane Saïdi et Hajd Miliani, professeur de littérature à l’université de Mostaganem

[Article publié dans Lyon Capitale n°784 – Janvier 2019]