Concert classique : Stravinsky par Iván Fischer à l’Auditorium de Lyon

Les fans d’Igor Stravinsky vont certainement tomber d’accord sur ce qui, pour nous, constitue un des événements de cette saison classique.

Le tempétueux chef hongrois Iván Fischer nous rend visite, accompagné de son Budapest Festival Orchestra, pour un programme 100 % Stravinsky aux petits oignons.

Deux périodes du grand compositeur russe seront ici illustrées puisqu’au radical et tapageur Sacre du printemps de 1913 seront associées deux œuvres plus paisibles issues de sa période influencée par le néoclassicisme : Jeux de cartes et le magnifique Concerto pour violon en compagnie de la soliste Patricia Kopatchinskaja.

Iván Fischer à propos de Stravinsky (en anglais)

Iván Fischer, Stravinsky – Dimanche 20 février à 16 h à l’Auditorium, Lyon 3e