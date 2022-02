JO de Pékin : une sixième place pour le Savoyard Kevin Rolland

Dans la nuit de vendredi à samedi, le skieur savoyard Kevin Rolland a terminé sixième de la finale du halfpipe (ski freestyle).

À 32 ans, Kévin Rolland a vécu ses derniers jeux olympiques, lors de ces JO d'hiver à Pékin. Le spécialiste du halfpipe - qui avait frôlé la mort il y a trois ans après une chute - a terminé son olympiade à la sixième place, ce samedi 19 février tôt dans la matinée. S'il a longtemps cru à une médaille d'argent, le Savoyard, né à Bourg-Saint-Maurice et licencié au club de ski de La Plagne, a quand même savouré son classement.

"Si on m'avait dit ça, j'aurais signé"

À l'issue de sa finale, Kévin Rolland a déclaré à nos confrères de L'Équipe : "le bilan est positif. Il l'était déjà après les qualifications, mais là il l'est encore plus. Je suis heureux, j'ai réussi à faire trois beaux runs, sur les pieds. Cela fait longtemps que cela ne m'était pas arrivé, même quand j'étais en pleine forme. C'est vrai que ce samedi matin je me suis mis à rêver parce que j'avais des petits tricks joker qui auraient pu me faire monter sur la boîte [...]. Si on m'avait dit ça, il y a un peu moins de trois ans, sur mon lit d'hôpital, évidemment j'aurais signé".

En 2018, il avait chuté à trois reprises lors de sa finale olympique. Désormais, ce souvenir, aussi, a été effacé par le porte-drapeau français.