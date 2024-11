Concert : Bitch girls !

Dépaysement garanti à l’Épicerie Moderne avec le quatuor féminin Los Bitchos.

Non, la particularité de Los Bitchos n’est pas d’être un quatuor 100 % féminin – on a un peu tendance à oublier que c’est assez commun, même dans un monde patriarcal et une industrie rock très masculinocentrée.

Ce serait plutôt d’être un groupe rock instrumental – un peu comme on en faisait dans les années 60 autour du thème surf-western notamment – dont les influences sont aussi larges que le vaste monde.

Peut-être parce que ses quatre membres sont suédoise, uruguayenne, australienne et anglaise. Ces influences vont du surf-rock (bien entendu) au psychédélisme turc en passant par la cumbia argentine ou la chicha péruvienne. D’où l’impression de surfer à cheval entre les rives du Bosphore et les montagnes andines.

Los Bitchos – Le 14 novembre à l’Épicerie Moderne