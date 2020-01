Concert à Lyon : Hommage à la nuit au temple Augagneur

Le chœur Assonance invite le quatuor Debussy pour un concert éclectique convoquant Haendel et Bashung.

Créé il y a trente-cinq ans, le chœur Assonance de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation rassemble plus de cent choristes amateurs, toutes générations confondues. Chaque année, il investit une scène pour interpréter de grandes œuvres issues du répertoire profane ou sacré. Le prochain rendez-vous s’annonce prometteur, avec un invité de choix : le quatuor Debussy, connu dans le monde entier pour ses interprétations musicales hors du commun. Il sera accompagné pour l’occasion par deux jeunes quatuors à cordes. Sous la direction de la cheffe de chœur et d’orchestre Dany Landry, les artistes produiront un choix d’œuvres éclectique, de Mozart à Haendel en passant par Bashung ou encore les Cranberries. Le thème de la nuit sera décliné sous toutes ses formes : enfance et berceuses, amour et volupté, mais aussi ténèbres… Tout un programme !

Musique(s) de nuit – Samedi 25 janvier à 20h30, au Grand Temple, 3 quai Augagneur (Lyon 3e) – Dans le cadre du festival Tempo Vivace – Réservations au 06 87 34 26 48 ou en ligne