Chaos Danse : dense en découvertes !

Dans le cadre de sa programmation annuelle de Chaos Danse, le théâtre Astrée présente un temps fort avec trois semaines de danse tout en découvertes !

Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans, ce temps fort est l’occasion de découvrir des compagnies locales mais également nationales que l’on ne voit pas sur nos scènes lyonnaises.

L’ouverture a lieu avec le jeune ballet du CNSMD qui interprète des pièces autant classique (Rubén Julliard) que contemporaine (Eszter Salamon). Deux créations sont proposées lors d’une même soirée avec la compagnie brestoise CADH Plateforme autour de La Rêveuse, un duo danse/musique vibratoire qui explore le tournoiement et la métamorphose dans une énergie hypnotique.

La danseuse Jennifer Dubreuil y creuse les limites du corps, accompagnée par Julien Chamla qui joue de la batterie et d’une harpe électrique conçue sur mesure pour lui. Dans son premier solo La Fuite et sur la musique d’Arnold Schoenberg (La Nuit transfigurée), Lionel Bègue s’empare du mythe d’Actéon pour questionner la transformation perpétuelle du corps humain, le corps vieillissant, accidenté, thème d’autant plus fort qu’il concerne aussi le corps du danseur.

Artiste lyonnaise, associée au Dôme Théâtre d’Albertville, Marion Alzieu crée ses spectacles tout en étant interprète de grands chorégraphes comme Salia Sanou, Amala Dianor et Serge Aimé Coulibaly.

Sa pièce W est un dialogue entre musique et danse, histoire de brouiller la frontière entre spectacle chorégraphique et concert, trouvant là un moyen d’explorer les liens qui nous unissent, dans nos différences, les uns aux autres.

Une pièce attire notre attention dans cette programmation, en premier lieu en raison du titre : SANDRINE ou comment écrire encore des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole dance).

Après avoir rencontré des femmes de marins et s’être immergée dans le milieu de la chasse, Solène Cerutti a concocté un solo sur le milieu de la pole dance (danse autour d’un poteau).

Entre danse, théâtre et anthropologie, la pièce est un prétexte pour interroger le corps et le statut de la femme dans la société. L’humour, on s’en doute, sera au rendez-vous !

La compagnie Scalène explore avec Si j’étais à ta place la notion de place, celle que l’on prend ou que l’on nous prête, avec nos rêves et nos échecs !

Temps fort Chaos Danse – Du 14 mars au 7 avril, au théâtre Astrée, campus de la Doua, Villeurbanne

Programme complet : www.theatre-astree.univ-lyon1.fr