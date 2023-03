Lyon : Nicolas Dupont-Aignan sera au côté des soignants non-vaccinés

Samedi 11 mars, une manifestation est prévue place Bellecour en soutien aux soignants non-vaccinés qui ne peuvent plus exercer.

La manifestation en soutien aux soignants non-vaccinés se tiendra place Bellecour entre 13h30 et 18h. Les militants demandent la réintégration de ceux qui ne peuvent plus exercer leur métier. Cela fait déjà 500 jours depuis la loi du 5 août 2021. Certains on déjà sauté le pas et on changé de profession, d'autres espère encore récupérer leur poste.

Dans ce cadre, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essone et Président du parti "Debout la France" sera présent à Lyon. Fervent partisan de la cause des soignants non-vaccinés, il interviendra à 16 heures pour exprimer son soutien à ces derniers. Sa présence à Lyon s'inscrit dans le cadre de son "tour de France des solutions."

Monaco réintègre ses soignants !

A quand la France ? Retrouvons-nous nombreux à 13h, place Bellecour à Lyon pour leur manifester notre soutien 💪🏻#réintégrationdessoignants — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 11, 2023