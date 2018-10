“Cette ville est formidable, mais pas dynamisante” (Cathy Bouvard)

Depuis quinze ans à la tête des Subsistances, Cathy Bouvard s’est vu proposer un défi qui ne se refuse pas : les Ateliers Médicis, dont l’ambition est rien de moins que de transformer par la culture la ville de Clichy-sous-Bois et de faire émerger des artistes qui ne soient pas “du sérail”. Une des fondatrices de Lyon Capitale tire donc sa révérence et dresse à cette occasion le bilan d’une ville qui a muté. Avec la crainte qu’elle ne se re-quenellise…

Il vous reste 92 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Parce que j’ai des convictions et une manière obstinée de faire ce que je pense devoir faire. Mais je ne suis pas dans la gueulante.J’ai toujours mêlé le travail et l’amitié. J’avais rencontré Jean-Olivier Arfeuillère en fac de journalisme ; on a créé avec quelques autres un journal culturel avec un club pour permettre aux jeunes d’aller voir des spectacles. Et on les sollicitait pour écrire ce qu’ils en avaient pensé. Déjà l’idée de démocratisation, en fait… Ensuite, on a monté Lyon Capitale, puis je suis partie au théâtre de la Croix-Rousse. Depuis, on a vécu une aventure formidable avec Guy Walter, quinze ans à la codirection des Subsistances.