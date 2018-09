Biennale de la danse 2018 : Entretien avec Yoann Bourgeois

Artiste phare de la Biennale, le circassien et danseur Yoann Bourgeois sera présent pour le final du défilé place Bellecour le 16 septembre et avec une création mondiale dans l’ancien musée Guimet. Sans oublier Fugue VR, un film tourné en réalité virtuelle. Rencontre.

Danseur, circassien, chorégraphe, codirecteur avec Rachid Ouramdane du centre chorégraphique national de Grenoble, Yoann Bourgeois est un artiste dont le travail témoigne d’une véritable cohérence entre l’acte de créer et celui d’être au monde. Depuis 2014, il met au centre de ce travail un programme qui consiste à désamorcer le temps (faute d’échapper à la mort) en choisissant d’être dans un présent qu’il éprouve dans l’équilibre et le point de suspension, au travers de formes courtes appelées “Tentatives d’approche d’un point de suspension”. Considérées non pas comme des spectacles mais comme un projet de vie qui les transforme en un lieu d’approfondissement infini, elles peuvent être vues ou créées dans n’importe quel lieu à travers le monde. Chacune d’entre elles présente un homme, ou plusieurs, dans un dispositif physique qui rend perceptible le point de suspension, pour ouvrir une fenêtre sur l’éternité.