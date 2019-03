BD : Arcanorum Terra, le mystère de la muse absente de l’opéra de Lyon

Lyon, 1892. La jeune Eugénie cherche la trace de la statue d’Uranie, la neuvième muse, la seule qui manque au fronton de l’opéra de Lyon. Une BD de Marie Avril et Grégoire Dieu parue dans Lyon Capitale en décembre (n°783).

LES AUTEURS Lyon Capitale n’a pas attendu le succès de son premier album chez Futuropolis (Confidences à Allah) pour être convaincu par le talent de Marie Avril, qui a déjà signé pour nos lecteurs plusieurs histoires courtes et nous a fait le plaisir de réaliser les couvertures des albums Les Mystères de Lyon et Les Légendes de Lyon. Elle travaille actuellement à un roman graphique sur la comédienne Sarah Bernhardt, qui sortira en 2020 chez Futuropolis. Pour une fois, elle a laissé le scénario à un autre Lyonnais, Grégoire Dieu, qui cumule les casquettes de décorateur scénographe, infographiste 2D/3D et formateur dans les milieux du cinéma, des parcs d’attractions et de l’événementiel.