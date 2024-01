Danse : Bate Fado, le coup de cœur de la rentrée !

La Maison de la danse démarre l’année avec les Portugais Jonas&Lander qui font revivre un fado batido vibrant et sensuel, censuré par l’Église catholique et la dictature de l’Estado Novo.

Ils viennent pour la première fois à Lyon et l’on a hâte de les découvrir. Chorégraphes et performeurs, Jonas&Lander font partie de la génération actuelle d’artistes portugais à laquelle appartient Marco da Silva Ferreira récemment programmé avec CARCASS, une pièce remarquable.

Ils se rejoignent ici dans l’exploration des danses traditionnelles dont ils révèlent les racines culturelles et politiques, les réincarnant en un langage contemporain en prise avec des sujets actuels.

La pièce nous embarque à Lisbonne au XIXe siècle où le fado avait sa propre danse, le fado batido (danse battue), inspiré d’une danse à claquettes, réunissant chanteurs, musiciens et danseurs qui battaient le sol de leurs pas énergiques et se déployaient de manière spontanée dans les champs, les rues ou les tavernes.

Marginale et transgressive

Prenant la forme d’un concert dansé avec quatre danseurs et danseuses, trois musiciens et un chanteur de fado (Jonas lui-même), la pièce fait revivre une danse pratiquée de manière marginale et transgressive, prônant la liberté d’expression, affichant des poses érotiques et qui fut censurée par l’Église catholique et la dictature de l’Estado Novo.

Ce que l’on a pu en voir sidère par la qualité des interprètes qui, dans l’intensité, l’humour et la théâtralité, jouent avec les codes du fado (mais aussi du spectacle), le détournent de cette notion de danse traditionnelle étatique où le mâle fadista occupe une place centrale, libérant autant les corps qu’une folle inventivité scénique.

La voix extraordinaire et bouleversante de Jonas ajoute à la virtuosité d’un spectacle qui remet au plateau la puissance du fado batido et la modernité de sa gestuelle !

Bate Fado - Jonas&Lander – Les 11 et 12 janvier à la Maison de la danse