À l’occasion des 20 ans de l’association Arty Farty, organisatrice des Nuits sonores, l’Auditorium accueille ce week-end une programmation atypique et festive.

Des soirées hype et underground des débuts au festival institutionnel, vitrine culturelle de la ville, l’eau a coulé sous les ponts et le récent partenariat d’Arty Farty avec l’Auditorium de Lyon, autre grande institution, n’est pas anodin à une époque où coopération et transversalité sont les maîtres mots.

Un anniversaire très Arty

Au long des trois journées de réjouissances, un programme incluant soirées club, ateliers pour enfants, conférences et concerts mettra en lumière les différents aspects de l’action d’Arty Farty. On remarquera notamment, Auditorium oblige, un concert de l’Orchestre national de Lyon, lequel interprétera des œuvres de circonstance tels les Shaker loops du compositeur contemporain John Adams, évoquant les sonorités synthétiques et les motifs répétitifs de la musique électro. Notons également la présence de la DJ Shiva Feshareki dans un “Dialogue” pour platines manipulées en direct et orchestre, sorte de concerto d’un genre nouveau.

La clôture de cet anniversaire verra le producteur Arnaud Rebotini interpréter en direct la bande originale du film 120 battements par minute, ode à un genre musical inventé aux États-Unis à la fin des années 1980, dont le mouvement métronomique à 120 bpm a donné son nom au film : la house music.

Les 20 ans d’Arty Farty – Du 15 au 17 mars à l’Auditorium

[Article publié dans Lyon Capitale n° 786 – Mars 2019]