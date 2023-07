Artissima : découvrir l’art contemporain en bord de Saône

Dans un cadre verdoyant, au cœur de la promenade des guinguettes en bord de Saône, un ancien moulin en pierres dorées devenu Artissima abrite une foisonnante collection privée d’art contemporain.

Lieu privé basé en bord de Saône à Rochetaillée à vingt minutes de Lyon, Artissima est un ancien moulin en pierres dorées de plus de 1 800 m2, auparavant dédié à l’activité commerciale des luminaires Gandelin.

© Artissima

Rénové en 2018 par deux passionnés d’art, François et Michelle Philippon, ayant souhaité garder son authenticité avec les pierres dorées, les poutres en bois et en conservant le plancher d’origine, il abrite une collection de 600 œuvres – peintures, sculptures, photographies et dessins – acquises par le couple depuis quarante ans auprès de galeries françaises et internationales et qui renouvelle, chaque année, son accrochage en intégrant des nouveautés.

© Artissima

Réparties sur deux étages avec six espaces d’exposition lumineux où elles dialoguent entre elles, 200 œuvres sont exposées représentant 134 artistes de différentes nationalités.

Ousmane Sow, Danseuse aux cheveux courts, 2001 - Collection Artissima. Photo © G. Perret

À découvrir ou revoir : celles d’Ousmane Sow, Chiharu Shiota, Pierre Soulages, Kasimir Malevitch, François Morellet, George Segal, Maxwell Alexandre, Shirley Jaffe, Djamel Tahah… Avis donc aux curieux, amateurs d’art et de lieux culturels insolites !

Artissima - Collection privée d’art contemporain – Jusqu’au 30 octobre – www.artissima.com