Art contemporain : Lyon Art Paper, le papier fait son show

Lyon Art Paper, le salon de dessin contemporain, organise sa huitième édition avec Robert Combas comme invité d’honneur

Avec cette huitième édition, la Société lyonnaise des Beaux-Arts invite 64 artistes locaux et internationaux pour nous faire découvrir tous les styles et les techniques existants autour du papier : art numérique, abstrait, graphzines, expressionnisme sauvage, pliage, collage, origami, gravure, volume…

Figure de proue du mouvement artistique de la figuration libre, Robert Combas est l’invité d’honneur dont on pourra découvrir le décryptage du monde à travers des œuvres colorées, évoquant aussi bien sa violence que sa poésie et qui invite lui-même cinq artistes – Aldo Biascamano, Christophe Cosentino, Marc Duran, Lucas Mancione, Topolino.

L’artiste russe Svetlana Arefiev, prix du jury de l’édition 2021, qui vit à Lyon, sera présente avec des œuvres réalisées sur du papier enroulé, symbole d’une vie qui se déploie à l’infini avec ses zones d’ombre et de couleur. Le salon s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux collectionneurs avérés, proposant à la vente plus d’une centaine d’œuvres originales (la fourchette de prix allant d’une centaine à quelques milliers d’euros).

On recommande particulièrement celles de Guénaëlle de Carbonnières, notre coup de cœur de l’an dernier. Son travail mêle photographie, gravure, dessin et instal­lations et interroge de manière très émouvante la mémoire collective à travers la notion de patrimoine et l’archéologie.

Lyon Art Paper – Du 12 au 16 octobre au palais de Bondy, Lyon 5e - Entrée gratuite. slba.fr