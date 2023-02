Pour la Saint-Valentin, la SPA lance une application pour adopter un animal à Lyon

A l'approche de la Saint-Valentin, la SPA lance une application qui permet de trouver l'animal qui nous correspond le plus.

À l'image des applications de rencontre, comme Tinder ou Bumble, la SPA s'inspire et lance l'application insolite "Il y a un animal pour vous", pour que les fétiches des animaux puissent trouver leur animal de compagnie. Alors que plus de 6 000 chiens et chats sont dans des refuges, la SPA fait un clin d'œil à la Saint-Valentin.

À défaut de ne pas être accompagné par un partenaire, les animaux de compagnie apportent eux aussi leur réconfort, pour faire face à la solitude. "Les internautes pourront ainsi trouver l’animal qui leur correspond le mieux, dans l’objectif d’une adoption responsable", indique la SPA. L'application est éphémère et prend fin le 14 février.

Comment ça fonctionne ?

Après avoir téléchargé l'application, cinq questions sont proposées sous forme de quizz de personnalité à l'internaute : "vous êtes de nature : attentionné, dynamique, sociable, zen, votre partenaire idéale en termes d'animaux...". Une fois avoir répondu à toutes les questions, l'application renvoie l'utilisateur sur la localisation d'un refuge le plus proche, avec des idées d'animaux, lapin, chat, ou chien.