Agenda : que faire à Lyon les 3, 4 et 5 mai ?

Danse, Musique, rire, culture, il y'a forcément une activité qui vous conviendra, petit ou grand dans l'agenda du week-end !

Théâtre contemporain au programme !

Pauline Noblecourt propose au Théâtre des Clochards Célestes sa pièce " Théorie pratique de l'espoir en milieu inhospitalier ". Malgré la concrétisation des bouleversements qui nous attendent, fin de l'essence réchauffement climatique et leurs conséquences, l'espoir perdure sur une route près de Tours.

Vendredi 3 et samedi 4 à 19h30et dimanche à 16h30

7 à 12€ la place

51 rue des Tables Claudiennes, 69001 Lyon

Réservation en ligne ici

Les deux dernières soirées pour rire avec Guillaume Bats

L’humoriste Guillaume Bats débarque à Lyon pour son spectacle " Hors Cadre ". Pour aller le voir c'est en soirée, le vendredi 3 et samedi 4 mai à 20h30. Une invitation à perdre ses idées reçues sur le handicap entre deux éclats de rire.

Guillaume Bats se produit à l'Espace Gerson, 1 Place Gerson - 69005 Lyon

Les places vont de 11 à 16€ sur le site internet de l'Espace Gerson

Samedi, shopping !

Le quartier Monplaisir propose une braderie samedi 4 mai. Vos marques favorites à petit prix c'est la promesse des organisateurs.

Pour en profiter, vous pouvez vous rendre de 9:30 à 19h chez les commerçants participants avenue des frères lumières, 69008 Lyon

Pour plus d'information

Découvrir la musique classique se réinventer

Max Richter, compositeur germano-britannique voyage entre le classique et la musique actuelle. Samedi 4 mai à 18h il propose à l'auditorium de Lyon une version recomposée du chef d'oeuvre de Vivaldi, les Quatres Saisons.

Il se produit à l'Auditorium - Orchestre national de Lyon

Entre 16 et 48€ selon le placement

149 rue Garibaldi, 69003 Lyon

Programme et réservation ici

Sur la route des épices

Le jardin botanique de Lyon propose à petits et grands de suivre la trajectoire de Pierre Poivre. Ce Lyonnais, explorateur, à découvert de nombreuses plantes à travers le monde. Une exposition toute en bandes dessinées permettra à tous de faire sa connaissance.

Ouverte samedi et dimanche de 10h à 18h30

Pour toute information supplémentaires rendez-vous ici

Savoir cultiver son jardin

Le 4 et 5 mai ce sont les 48h de l'agriculture urbaine . 3e édition du Festival " Cultive Ta Ville ", pendant deux jours se succède débat, atelier, animation, musique pour parler dans la joie et la bonne humeur des espaces cultivés en ville et d'agriculture.

Le festival se déroule essentiellement à la station Mue à Confluence, 140 Cours Charlemagne 69002

Le programme des festivités et toute les informations nécessaire sont disponibles sur le site internet du festival.

La pop culture japonaise débarque à Lyon

Le temps le 4 et 5 mai à la Japan Touch Haru. Manga, cosplay, jeux vidéo mais aussi sciences et cinéma seront au rendez-vous. De nombreuses animations et invités viendront compléter un festival qui s'annonce déjà très complet !

16€ le pass week-end

Le festival se déroule à Eurexpo, Boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu

Tout ce qu'il y'a à savoir ici