Agenda : que faire à Lyon les 12, 13 et 14 octobre ?

De l'exposition Jean Couty-Bernard Buffet, en passant par le street-art, la danse brésilienne, ou les abords du musée des Confluences, Lyon Capitale a sélectionné pour vous quelques activités à faire seul ou en famille ce week-end.

Exposition Bernard Couty

Un an et demi après son inauguration, le Musée Jean Couty organise à partir de ce samedi une exposition inédite réunissant, pour la première fois, Bernard Buffet (1928 – 1999) et Jean Couty (1907 – 1991). 60 peintures et dessins de deux artistes issus de la peinture figurative française du XXe siècle seront présentés. “Cette exposition met en parallèle les œuvres des deux grands peintres qui présentent de nombreux points communs sur le plan pictural et esthétique. Grâce aux prêts provenant de la famille de Bernard Buffet, du Fonds de Dotation Bernard Buffet, de collections publiques et privées, les œuvres réunies témoignent des attaches qui relient ces artistes. Des œuvres parfois inédites ou rares dans les musées, qui font de cet événement un rendez-vous incontournable de la culture régionale”, explique le musée.

Musée Jean Couty, place Henri Barbusse 69009 LYON Tél : 04 72 42 20 00 Tarifs / Billet d’entrée Plein tarif : 6 € Tarif réduit : 4 € Gratuit pour les - de 12 ans Juqu'au 14 avril 2019

Festival Lumière : Grand écran sur la ville

Le festival Lumière commence ce samedi 13 octobre. Avec à l’affiche une femme, et une femme de grande envergure : Jane Fonda. On pourra redécouvrir son immense, bien qu’inégale, filmographie, au milieu de quelques autres grandes dames du cinéma, notamment Muriel Box. Pour les hommes, outre Fonda père, le programme met à l’honneur Henri Decoin, Richard Thorpe, Jean-Luc Godard. Et fête les 50 ans de l’Odyssée de Kubrick.

Lyon Art Paper

Du 10 au 14 octobre 2018, un large ensemble d’artistes exposeront à Lyon Art Paper 2018, salon de dessin contemporain organisé au Palais de Bondy Lyon 5e. De nombreux événements viendront rythmer cette 4e édition, en partenariat avec des acteurs culturels, en résonance aux dessinateurs et dessinatrices venant présenter leurs travaux au salon. Le dessin, pratique originelle, sera dans tous ses états : dessin contemporain, travaux sur papier (collage, origami, objets tridimensionnels), graphisme et autres modes d’expression permettront de donner le ton.

Samedi de 11h à 18h et dimanche de 11h à 16h. Palais de Bondy, 18 Quai de Bondy, 69005 Lyon

SambAniÕ, rencontres brésiliennes à Fourvière

SAmbAniÕ sera une journée de rythme brésilien pour favoriser les rencontres entre personnes en situation de handicap et personnes dites valides et pour croiser les cultures. Organisé par Les Batoukailleurs, La Manivelle, et Les TambAs, SAmbAniÕ viendra assembler les différences, pour démontrer que, OUI, il est possible d’être ensemble.

Le Samedi 13 Octobre 2018, entre 10h00 et 18h00, plus de 300 musiciens, joueront au cœur d’un des hauts lieux du patrimoine lyonnais : le théâtre antique de Fourvière.

Unesco : visiter la nature urbaine au bord du Rhône à Gerland

Au début du XXe siècle, sur un territoire rural au bord du Rhône naît le quartier de Gerland : Lyon y implante ses infrastructures industrielles et logistiques lourdes dont les abattoirs. À la fin des années 1970, un vaste projet de requalification ouvre une nouvelle ère : l’ancien marché aux bestiaux est rénové pour devenir la Halle Tony-Garnier, tandis que la ZAC des Berges du Rhône engage la reconquête des espaces publics du bord du fleuve. La création du parc de Gerland par Michel Corajoud et l’implantation de la Maison de l’Eau et du Lycée International parachève cet aménagement exceptionnel. En compagnie de paysagistes, Nomade Land vous invite à découvrir ce morceau de nature urbaine réinventée, grande ouverte sur les paysages du confluent.

Réservation en ligne dans la limite de 30 places disponibles. 10€ (réduit 8€).

Du street-art à Confluence

Superposition présente "One Shot" - Urban Art Session. Durant un mois d'occupation temporaire, Superposition s'empare d'un magasin vide de 2 000m◊ du Centre Commercial Confluence et le détourne en une exposition de fresques murales inédites ! Une vingtaine d'artistes aux techniques variées seront présentés : graffiti, collage, illustration, peinture ou encore sculpture. Ce nouveau temple du street-art a ouvert ses portes ce jeudi 11 octobre et fermera le 17 novembre prochain.

Entrée gratuite, Exposition visible au Centre Commercial de Confluence (112 Cours Charlemagne, 69002 Lyon)

Mémoires de la guerre d’Algérie

Grand ensemble travaille sur l'histoire et les mémoires de la guerre d'indépendance algérienne depuis une dizaine d'années. Un collectif rassemblant chercheurs en histoire, enseignants du secondaire et professionnels de l'image anime une plate-forme internet « Une guerre, récits d’une rive à l’autre » qui fait entendre des récits de vie de personnes touchées par cette guerre.L'alimentation de cet espace en ligne est liée à différents travaux de recherche ancrés dans une démarche d'éducation populaire, avec de nombreux temps de restitution et d'échanges.Cet automne, un atelier en octobre aux Archives municipales de Lyon, suivi de 5 rendez-vous proposés dans le cadre de TRACES 2018, permettront notamment d'explorer les problématiques des post-mémoires ainsi que des questions spécifiques liées à la mémoire des anciens soldats supplétifs algériens et de leur famille.

Animé par Arthur Grosjean et Marianne Thivend, samedi 13 octobre 2018 à 15h30, Archives municipales de Lyon

Erasmuseum au Musée des Beaux-Arts

De l’Europe jusqu’à la Chine, en passant par l’Égypte, l’Australie ou le Pérou, découvrez un choix d’oeuvres internationales du musée à travers un parcours dans les collections !

Pour la 2e édition de son Erasmuseum, le musée vous propose le parcours Telling Stories and History : des étudiants de la Licence Guide conférencier de l’université Lumière-Lyon 2 vous proposent 8 médiations en anglais autour d’œuvres illustrant la mythologie gréco-romaine, de l’Antiquité au XXe siècle.

Dimanche 14 octobre, 13h-18h, Tarif : 8€/ 4€/ Gratuit

Fête de la Science au musée des Confluences

Pour la deuxième année, le musée des Confluences s’associe à la Fête de la Science. Pendant 5 jours, le musée et ses partenaires, l’École normale supérieure de Lyon et le Planétarium de Vaulx-en-Velin, accueillent une programmation sur le thème du cosmos, à la croisée des arts et des sciences. Observations, déambulation, rencontres, concert : les animations sont accessibles aux curieux et aux passionnés. Toutes les animations sont gratuites, sans réservation.

Plus d’informations sur le site www.museedesconfluences.fr. 86 Quai Perrache, 69002 Lyon

Rêver sous le capitalisme à Vaise

Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral. Le film Rêver sous le capitalisme a reçu le prix des bibliothèques lors de l'édition 2018 de Cinéma du réel, rendez-vous incontournable du cinéma documentaire international, organisé par la Bibliothèque Publique d'Information au sein du Centre Pompidou à Paris. Cette projection à la médiathèque de Vaise est proposée dans le cadre de la programmation hors les murs du festival.

Samedi 13 octobre de 15h00 à 16h30 à la médiathèque de Vaise, Place Valmy - 69009 Lyon.

De l’electro des Balkan dans le 7e

VINODILO : Deejay, musicien, comédien, producteur, manager... voilà 12 ans que DJ Vinodilo parcourt les routes de France et d'Europe pour distiller son énergie et ses mixs aux couleurs Balkan Beats. Après plus de 300 dates en France et dans le monde (UK, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Turquie, Thaïlande, Nouvelle-Calédonie...) , ce trublion aux délirants costumes vous invite dans un voyage tourbillonnant et euphorisant sur un dance-floor perdu quelque part entre l'Orient et l'Occident.

Vendredi 12 octobre 20h / Place Saint-Louis Lyon 7e / gratuit