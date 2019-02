Agenda : que faire à Lyon ce dernier week-end de février ? 

Entre spectacles pour enfants ou adultes, ateliers bien-être et découverte, marché des livres anciens et expériences musicales psychédéliques : Lyon et ses alentours ne comptent pas nous ennuyer ce week-end !

Burlesque et émotions garanties au Théâtre “Le Nombril du Monde”

Le spectacle « Émotion » propose une « performance burlesque pure » d’un duo prétentieux qui va vous amener bien au-delà de tout ce qui a déjà été ressenti en matière d’émotion sur une scène de théâtre.

Dates : les 21, 22 et 23 février 2019 à 20h30, Tarifs : 17€.

Adresse : 1 place Chardonnet, 69001, Lyon.

Séances de tissage en famille !

Enfants et parents, découvrez l’intérieur d’un véritable atelier de « canut » avant de mettre la main à la pâte : chacun apprend le tissage sur son petit métier. Après un goûter, tout le monde pourra repartir avec sa création !

Dates : Samedi 23 février, de 9h à 12h. Tarifs : 15€.

Adresse : Association Soierie Vivante. 21 rue de Richan. Tel : 04 72 80 98 71

Monsieur Seguin et sa nouvelle chèvre

“Espace 44” propose “Toute Blanche”, un spectacle jeune public qui relate l’histoire de Monsieur Seguin et de sa nouvelle chèvre. Il compte bien, pour sa sécurité, l’enfermer afin qu’elle ne foule pas la montagne et que bien, au chaud, elle lui offre son lait. En compagnie de ses amies dans l’étable, résistera-t-elle à l’appel du chant des oiseaux et de la verdure des prairies ?

Dates : du 18 au 24 février à 16h. Tarifs : 12€, 8€ pour les enfants.

Adresse : 44 rue Burdeau, 69001, Lyon.

La photographie immortalise les grandeurs antiques passées

Le musée Lugdunum- Musée et théâtres romains ouvre au public son exposition « L’esprit des ruines ». Le photographe Ferrante Ferranti capture en noir et blanc la magnificence des monuments antiques. Ses œuvres donnent à voir non pas des ruines, mais des vestiges commandés par les grands de l’Histoire, désireux de marquer le passé par leur pouvoir toujours palpable des siècles plus tard.

Jusqu’au 3 mars 2019, de 11h à 18h, sauf les lundis. Tarifs : de 2,50€ à 4€ pour les adultes. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Bien être et atelier “stress et sommeil”

La naturopathe Nathalie Gonnet vous apprend à calmer les effets du stress en retrouvant une meilleure qualité de sommeil grâce à l’utilisation de produits naturels tels que les plantes, les huiles essentielles, les minéraux, les élixirs et les mouvements.

Date : Samedi 23 février de 10h30 à 12h30. Tarifs : 20€.

Adresse : Herbory story's, 5 place Maréchal Lyautey, 69006, Lyon. Tel : 04 27 53 98 77

Marché du livre à Vieux-lyon

Neuf libraires et bouquinistes professionnels vous proposent des livres anciens et d’occasion. Tous les thèmes sont présentés : architecture, histoire, Beaux-arts, romans policiers, photographie, cinéma, BD et même des disques vinyles !

Date : Samedi 23 février, de 8h à 18h. Adresse : Place Comette, à proximité de la place Saint-Jean.

Visite à thème de la basilique de Fourvière

Ce samedi 23 février, à 14h30, partez à la recherche des nombreux animaux qui figurent dans les décors de la basilique et découvrez leur symbolique biblique. Rendez-vous au pôle accueil-guides, à l’intérieur de la basilique.

Tarif : prix libre. Adresse : 8 place de Fourvière. Tel : 04 78 25 86 19

Découverte des plantes sauvages comestibles en hiver

Cette sortie sera l’occasion d’aller à la rencontre des plantes sauvages comestibles foulées trop souvent sous nos pieds, et qui poussent et repoussent sans relâche. Explorez les liens ancestraux qu’elles tissent avec l’humanité et découvrez les multiples raisons de les ajouter à votre assiette ! Vous pourrez également apprendre les notions essentielles en botanique pour se repérer parmi les plantes grâce à des règles de cueillette élémentaires.

Date : Samedi 23 février, de 14h à 17h. Tarifs : 30€.

Lieu de rendez-vous : devant la statue des centaures, Porte des enfants du Rhône, 1 rue de Créqui, 69006, Lyon. Tel : 07.82.27.31.82

Visite guidée de Lyon en vélo électrique

Lyon BIKE Tour vous propose des visites guidées originales et ludiques de Lyon à vélo électrique. Accompagné d’un guide local passionné, découvrez Lyon sans le moindre effort ! Vous pourrez vous évader en toute sécurité à travers différents circuits sur pistes cyclables uniquement et apprécier les pauses dégustations qui ponctuent la majorité des tours.

Tarifs : à partir de 30€. Tel : 06 51 36 33 47. Pensez à réserver.

Expérience psychédélique à Villeurbanne

Le restaurant Toï Toï le Zinc propose une soirée animée par des Dj « savants fous » qui vous feront danser sur des morceaux de techno psychédéliques dans le laboratoire qui compte bien remonter le temps... quelques instants après le Big Bang.

Date : Samedi 23 février, de 19h à 1h30. Tarif : 5€. Adresse : 17-19 rue Marcel Dutartre, 69100, Villeurbanne.