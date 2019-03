Agenda du week-end : que faire à Lyon les 9 et 10 mars ?

En ce deuxième week-end du mois de mars, de nombreuses activités sont à découvrir à Lyon. Concert, cinéma, spectacle de danse et encore bien d’autres évènements.

Retour vers le futur au cinéma

Ce week-end il est possible de découvrir ou de redécouvrir le film culte, Retour vers le futur 2. Marty Mac Fly et le Doc Brown seront dimanche 10 mars à 14h30 au cinéma de l’Institut Lumière salle 1.

Tarif : 4/7,50€

Un marathon Stéphen King

C’est encore à l’Institut Lumière qu’il faudra être ce week-end. Quatre adaptations des chefs d’œuvres horrifiques de Stéphen King seront projetées le samedi 9 mars à partir de 20h jusqu’à 6h du matin.

20h Carrie au bal du diable, 22h30 Shining, 1h30 Stand By Me, 3h30 Creepshow

À l’image de ces films, le suspense est à son comble concernant la possibilité d’avoir des places.

Le message suivant s’affiche sur la page internet de l’institut Lumière : “Ventes suspendues sur internet. Nous vous invitons à vous rendre sur place le jour même pour profiter d'éventuels désistements”.

Des femmes du monde en concert

Le bar Les Clameurs vous fera voyager du Congo au Mexique en passant par le Chili. Le bar met l’honneur Melissa Nefeli et Laura Kindoki vendredi 8 mars à 20h. Deux trios féminins qui donneront un concert en cette journée internationale des droits des femmes.

Entrée libre, prix au chapeau. 23 rue d’aguesseau dans le 7e arrondissement.

Électro et poésie

Samedi 9 mars, toujours dans le 7e arrondissement, il sera possible d’assister à la rencontre de la musique électro et de la poésie, le tout accompagné par un piano aux sonorités jazz. Ça se passe au Théâtre de l’Élysée et c’est dans le cadre du festival Magnifique Printemps, festival de la poésie et de la francophonie.

Soirée gratuite

A la découverte des lieux de Lyon qui rendent hommage aux femmes

Samedi 9 mars il sera possible de s’aventurer dans les rues de Lyon pour découvrir le parcours de femmes qui ont fait l’histoire .Où sont les femmes est une balade urbaine d’une durée de 2h. Organisée par l’association Filactions, cette promenade vous emmènera dans le 1erarrondissement visiter les lieux qui rendent hommage à des femmes qui ont marqué leur temps.

Tarif libre. Inscription : filactions@gmail.com. Départ sous l’Opéra, métro Hôtel de Ville, Lyon 1er

Kim Chapiron à Lyon

High Lo x Mac Lyon c’est l’évènement culturel hip-hop du mois du mars. Le collectif High Lo et le musée d’art contemporain de Lyon organisent samedi 9mars une journée sur la thématique du cinéma et du hip-hop. C’est à l’UGC cité international que ce déroulera l’événement. Au programme concert, projection de Sheitan un film de Kim Chapiron, qui interviendra lors d’une table ronde sur le cinéma et le rap.

Les tarifs

Scène ouverte spéciale danse Hip-Hop

De 19h30 à 23h00 à la MJC de Villeurbanne plusieurs danseurs de hip-hop vous attendent le samedi 9 mars . Afreek’Hop, Wiwi Freestyle, Urban Art Academy et Cie a-tika seront présent.

Tarif 1/5€

Découvrir l’histoire sous un autre angle

"Les femmes durant la Seconde Guerre mondiale" est une visite thématique qui aura lieu samedi 9 mars au centre d’histoire de la résistance et de la déportation. Un moyen de redécouvrir cette période de l’histoire à travers le regard des femmes.

Gratuit. Réservation conseillée au 04 72 73 99 00 chrd.reservation@mairie-lyon.fr

Du théâtre contre les stéréotypes

Samedi 9 mars, “La flamme” une pièce de théâtre sur les stéréotypes dans le sport sera présentée à la mairie du 8e. Elle sera interprétée par Lucie Lalande et Ilène Grange. Un moment culturel suivi d’un pot.