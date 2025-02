Shopping à Lyon : des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin

Des idées de cadeaux pour votre moitié dans les boutiques lyonnaises

Moments d’exception

Vous avez besoin de lâcher prise ? Vous rêvez de moments privilégiés avec votre moitié, sans contraintes logistiques ? N’hésitez pas à tester les séjours Staycation organisés à deux pas de chez vous au sein d’établissements d’exception : Fourvière Hôtel, Boscolo, Hôtel et Spa Le Pavillon, Villa Maïa… Quelques heures jusqu’à deux jours durant lesquels vous profiterez d’expériences inoubliables (pauses bien-être, découvertes bistronomiques…) sans vous soucier de l’organisation.

www.staycation.co/fr

Belle tronche

La créatrice Louise Vurpas n’est jamais à court d’idées. En témoigne sa collection “Tronches”, originale et joyeuse, qui arbore des visages enfantins touchants et pleins de vie. Fabriquée à la main, en or 18 carats et saphirs, la bague Mini Tronche Paula dépoussière les codes de la joaillerie classique. Un bijou plein de bonne humeur et d’audace, à porter au quotidien.

Bague Mini Tronche Paula – 690 €.

Louise Vurpas – 5, rue Chavanne, Lyon 1er

www.bijouteriefine.fr

Foulard romantique

Imaginé tout spécialement pour la Saint-Valentin, ce nouveau foulard de la maison Malfroy ravira à coup sûr votre moitié. On aime sa multitude de cœurs en dégradé de tons, sa soie d’exception, sa fabrication dans l’atelier de la marque en région Rhône-Alpes, sa dimension qui permet de le porter de multiples façons… À choisir parmi plusieurs coloris, tous plus attrayants les uns que les autres.

Carré de soie – 92 €.

www.malfroy.com

Bougie glamour

Il n’y a pas plus romantique que cette bougie de massage. Laissez-la brûler une dizaine de minutes puis octroyez-vous une pause bien-être en réalisant un massage avec la cire liquide de la bougie, qui sera juste à bonne température. La peau sera nourrie et parfumée avec de délicats effluves de coco et de fleur de tiaré.

Bougie de massage nourrissante Bernard Cassière – 37,80 €.

Studio Ana’e – 9, rue du Plat, Lyon 2e

Bulles festives et sans alcool

Vous souhaitez prolonger le Dry January ? Craquez pour ce rosé pétillant de la marque de boissons sans alcool Granith. Vos papilles se laisseront porter par ses ingrédients naturels d’origine française, ses bulles fines et festives et ses délicates saveurs de feuilles de figuier, myrtilles sauvages, verjus, romarin, jus de raisin muscat des montagnes de la Drôme… Une boisson raffinée 100 % naturelle, végétale et biologique, pour fêter la “sobriété heureuse”.

Rosé pétillant Granith – 14 €.

www.granith-drinks.com

Parfum de créateur

Chez Odorem, vous ne trouverez pas n’importe quel parfum. Chaque fragrance est testée par Nicolas et Benoît, les maîtres des lieux, et chaque marque soigneusement sélectionnée pour ses valeurs – notamment le respect de la planète – et la qualité de ses produits. Telle cette eau de parfum Cashmere, signée La Manufacture, qui séduit aussi bien par le mariage de ses senteurs chaleureuses de bergamote, ambre, musc et bois de Gaïac, que pour l’esthétisme de son flacon.

Eau de parfum Cashmere – 145 € les 100 ml.

Odorem – 11, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Du confort et du style

Pour avoir du style même en sous-vêtements, optez pour ce caleçon de la nouvelle collection du Slip Français. Entièrement en coton, il séduit pour son confort, son look rafraîchissant et ses couleurs pimpantes. Comme tous les produits de cette marque iconique de sous-vêtements, il est entièrement fabriqué en France.

Caleçon Jacques Sens – 45 €.

Le Slip Français – 48, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Cœur à offrir

Véritable clin d’œil à l’amour, ce petit plateau de la marque Boncoeurs s’utilise selon les besoins de chacun : objet de décoration, vide-poche, présentation de gourmandises… En aluminium émaillé, orné d’une bordure dorée à la main, il plaît aussi pour ses motifs délicats d’inspiration indienne.

Plateau cœur – 22 €.

Bonnesoeurs – Lyon 4e

Régine – Sainte-Foy-lès-Lyon

Simone Sisters – Lyon 2e

Nestor et Suzie – Civrieux-d’Azergues