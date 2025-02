A la Métropole de Lyon, les différents groupe de droite et du centre-droit ont décidé de travailler ensemble après des années de brouille.

Elles ne se parlaient plus et avaient peut-être fini par oublier la raison de leur brouille originelle. Les différentes familles de la droite métropolitaine ont annoncé, après 20 ans de listes séparées, qu’elles allaient bâtir un programme commun pour les élections à la présidence de la Métropole de Lyon en 2026. Les Républicains vont donc travailler avec le groupe centriste fondé par Gérard Collomb et Synergies, réunissant les maires des monts d’Or. Leur volonté d’évincer les écologistes tient lieu de ciment à ce stade : “Nous partageons le même désaccord sur la façon dont l’exécutif métropolitain traite des pistes cyclables, de la zone à faibles émissions, du logement, des services publics tels que les collèges et les crèches, son hostilité aux voitures comme au Lyon-Turin, ou l’arrêt du métro E.”