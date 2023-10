Saône-et-Loire : les travaux sur la RN70 se poursuivent

Dans le cadre de la deuxième partie du programme d’aménagement à 2x2 voies de la RCEA, la circulation de la RCEA - RN 70 entre l’échangeur 20 de Palinges et l’échangeur 19 sera basculée avec la RD25 dès le 12 octobre.

Les travaux se poursuivent sur la RN70. Alors que la première phase des travaux qui consistait à l’élargissement à l’est de la RCEA vient de s’achever, la deuxième va débuter dès le 12 octobre. Afin de transformer et réhabiliter "la chaussée existante pour la rendre conforme aux standards de la future 2x2 voies", "les deux sens de circulation seront basculés sur la chaussée neuve", informe le communiqué de presse. Le basculement s’effectuera dans la nuit du 11 au 12 octobre et pour une durée d’environ six mois.

Basculement de la circulation pour les travaux d'aménagement de la RD 25. © Préfet de Saône-et-Loire.

La bretelle n°4 de l’échangeur n°19 de Palinges (échangeur RN70/RD92, bretelle d’entrée sur la RN70 en direction de Paray) sera, elle aussi, fermée le temps des travaux. Une déviation locale sera mise en place dès le 12 octobre.