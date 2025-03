ZFE à Lyon : LFI appelle au rassemblement ce lundi lors du conseil métropolitain 

La France Insoumise du Rhône appelle au rassemblement devant l’Hôtel de la Métropole de Lyon lundi 17 mars à 17h30 à l’occasion du conseil métropolitain pour protester contre la ZFE.

"Stop à l’exclusion. Il y a des solutions !" Dans l’agglomération lyonnaise, la zone à faibles émissions (ZFE) cristallise les tensions aussi bien à droite, qu’à gauche. La France Insoumise du Rhône organise en effet un rassemblement lundi 17 mars devant l’Hôtel de la Métropole de Lyon dès 17h30 pour exiger le gel de la ZFE ainsi qu’un moratoire sur le sujet.

Les insoumis demandent la tenue d’un moratoire

"Plus de 10 millions de véhicules sont interdits de circulation depuis le 1er janvier 2025. (…) Les écologistes de la Métropole de Lyon assument depuis longtemps l’application de cette loi qui pénalise pourtant les personnes les plus précaires, et cause une ségrégation spatiale intolérable", écrit donc LFI 69 dans un communiqué. Et d’ajouter : "La France Insoumise du Rhône et ses élus réaffirment leur opposition à la verbalisation, double peine pour les populations qui n’ont déjà pas les moyens d’acquérir un nouveau véhicule."

Avec cette mobilisation, LFI espère donc obtenir la tenue d’un moratoire afin de "suspendre la loi pour analyser son utilité." "La métropole de Montpellier vient de voter un moratoire sur la ZFE, il n’y aura donc pas de verbalisation dans cette ville. On veut un moratoire sur la ZFE dans la Métropole de Lyon", écrit encore la France Insoumise. Abandon des radars automatiques de contrôle de vignettes, arrêt de la ZFE pour aller "au-delà des dérogations à la marge", "la nécessaire amélioration de la qualité de l’air, impératif essentiel de santé publique ne passera que par la justice sociale", concluent enfin les insoumis.

