Une dizaine de personnes réunie lors du rassemblement contre la ZFE à Lyon 

Le rassemblement organisé sur la place des Terreaux samedi 8 mars pour protester contre la zone à faibles émissions (ZFE) n’aura réuni qu’une dizaine de personnes à Lyon.

Alors que Lyonnais et touristes traversent la place des Terreaux (1er arr.), seulement une poignée semblent prêter attention à la camionnette installée à proximité de l’Hôtel de Ville. Quelques curieux s’arrêtent pour lire les banderoles déployées "Constitution bafouée" ou encore "ZFE = dictature", quand d'autres s'arrêtent franchement pour interpeller les manifestants. "Non mais vous savez ce qu'est une dictature ? Moi je suis bien content de ne pas avoir à respirer un air pollué", lance alors un passant. À l’appel de plusieurs collectifs, le rassemblement n’aura réuni que trente à quarante personnes, selon la préfecture du Rhône.

"La ZFE impacte les personnes qui n’ont pas les moyens"

Pourtant, si l’engouement n’a pas semblé être au rendez-vous, la colère des manifestants, elle, était plus vive que jamais. Jean-Michel et son ami Dominique, tous les deux Lyonnais, sont venus "alerter le public sur des dispositions qui entravent gravement nos libertés", expliquent-ils. Jean-Michel estime par ailleurs que la mise en place de la ZFE est "illégale" selon la Déclaration universelle des droits de l’homme, puisqu’elle empêcherait "les gens de circuler librement." Dominique ajoute : "Je trouve cela injuste que cette mesure impacte surtout les personnes qui n’ont pas les moyens de changer de voiture."

Rassemblement anti ZFE devant l'Hôtel de Ville de Lyon @CM

Les manifestants présents hier pointent également du doigt une mise en place "antidémocratique" de la ZFE qui, selon eux, aurait été prise "unilatéralement et sans concertation." Plus largement, ils demandent aux élus de redonner du pouvoir aux citoyens dans ces décisions et le retrait de la ZFE dans la métropole lyonnaise. Pour rappel, après les Crit’Air 4 et 5, les Crit’Air 3, soit près de 160 000 véhicules, n’ont plus le droit de circuler dans Lyon et Villeurbanne depuis le 1er janvier 2025.

