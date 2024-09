Dans le cadre du concours international des WorldSkills, Lyon accueille un village des métiers pour permettre au public de s'informer, découvrir et expérimenter différentes professions.

La plus grande compétition des métiers au monde, les WorldSkills, a posé ses valises à Eurexpo pour la semaine. Afin de faire résonner l'évènement dans tout Lyon, la Ville lançait ce jeudi son Village des métiers. Installé sur la place Bellecour, en lieu et place du village olympique, il met à l'honneur de nombreux métiers et savoir-faire. "Après Paris 2024 il y a Lyon 2024", estime Florence Poivey, présidente de WorldSkills France.

Corbeilles d'Or, job dating et conférences

Un vaste programme d'animations, de challenges et de conférences a donc été mis en place au village. L'occasion pour les Lyonnais de découvrir des dizaines de métiers dans le prolongement de la compétition. Une façon également de valoriser le tissu économique local, différentes branches professionnelles et de nombreux acteurs. "La compétition a suscité un engouement fort. Cent entreprises ont décidé d'ouvrir leurs portes au public les 13 et 14 septembre", annonce d'ailleurs le maire de Lyon Grégory Doucet.

Lire aussi : WorldSkills Lyon 2024 : coup d'envoi de la compétition à Eurexpo

Parmi les évènements proposés, on retrouve notamment le concours "Primeur" des Corbeilles d'Or. Celui-ci se déroule de 10 à 19 heures sur la place Bellecour en présence d'Olivier Couvin, Meilleur Ouvrier de France. La Ville propose aussi un job dating jeudi 12 septembre de 14 à 18 heures. De la puériculture au périscolaire en passant par la police et le jardinage, un grand nombre de postes sont à pourvoir à Lyon. Plusieurs conférences et masterclass sont prévues vendredi et samedi, animées par des acteurs locaux.

Rencontre avec l'équipe de France des WorldSkills

Au sein du village, les visiteurs pourront trouver des enfilades de stands divers et variés, répartis en six pôles en écho aux WorldSkills. Upcycling, réparation vélo, initiation aux métiers manuels et du patrimoine, restauration... Les propositions sont nombreuses pour permettre aux petits comme aux grands de s'informer. "Il faut qu'un enfant connaisse et touche à 50 métiers pour faire un choix d'orientation éclairé", rappelle Florence Poivey. Le village sera donc ouvert du 11 au 13 septembre de 10 à 19 heures. Puis le 14 septembre de 11 à 21 heures pour accueillir l'équipe de France des WorldSkills après le concours.

Lire aussi : Près de Lyon, Eurexpo se prépare à accueillir les WorldSkills 2024