À Lyon, un Village des métiers va s'installer place Bellecour en septembre

Dans le cadre de la finale des WorldSkills 2024, la place Bellecour va accueillir un Village des métiers pendant quatre jours.

Du 11 au 14 septembre, la Ville et la Métropole de Lyon organisent la deuxième édition du Village des métiers. Un évènement organisé place Bellecour pour faire écho à la compétition internationale des WorldSkills. L'occasion pour les visiteurs de découvrir un large panel de métiers représentés lors de la compétition.

Huit catégories de métiers à découvrir

Le village sera composé de différents espaces dont des stands institutionnels, un LAB et une offre de restaurations. Ateliers d'initiation, master class, conférences thématiques... Pendant quatre jours, les Lyonnais pourront donc profiter d'animations diverses et variées. De nombreux professionnels seront à disposition pour présenter leur savoir-faire dont des Meilleurs ouvriers de France et Meilleurs apprentis de France. Au programme également, un job dating, des témoignages et un concours de primeurs.

Huit familles de métiers seront ainsi représentées : art et artisanat, métiers de l'humain et du prendre soin, du jardin à l'assiette, mobilité et tourisme, industries et nouvelles technologies, communication et numérique, construction et bâtiment, métiers de la transition écologique. Elles seront à découvrir de 10 à 19 heures les trois premiers jours et de 11h à 20h30 le samedi.

