Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 avril 

Expo, jardin ou encore vide dressing, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables du 12 au 14 avril.

Une exposition sur l’univers de Miyazaki

Du 12 avril au 22 septembre, le Musée de l’imprimerie et de la Communication de Lyon vous propose de plonger dans l’univers fantastique du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Intitulée Le Musée ambulant - Lectures de Miyazaki, redécouvrez les chefs-d'œuvre de Miyazaki de Princesse Mononoké au Voyage de Chihiro et les inspirations du maitre de l’animation japonaise. À cette occasion, plusieurs films seront projetés à l’Aquarium Ciné-Café (4e arr.) et au Cinéma Lumière Terreaux (1er arr.). Comptez 6 euros pour un tarif adulte et 4 euros pour un tarif réduit.

Des couleurs plein les yeux à Montchat

Le Festival des Glycines a fait son grand retour à Lyon le 6 avril dernier et se prolongera jusqu’au 3 mai. Pour cette 5e édition, le quartier de Montchat (3e arr.) se pare de mille teintes de violet, bleu et blanc sur plus de 200 hectares. L’occasion pour petits et grands de profiter du beau temps prévu ce week-end et de s’émerveiller devant ce magnifique spectacle printanier.

Pour tous les amoureux des plantes

Si ’arrivée du printemps et du soleil vous donne envie de vous remettre au vert et d’acheter des plantes, ne cherchez plus. Ce samedi 13 avril, Plante Addict organise à la salle La Commune (7e arr.) une journée 100 % plante. Vous y trouverez plus d’une centaine de variétés pour des prix allant de 1 à 12 euros pour les plus petites et moyennes plantes, et de 15 à 150 euros pour les plus grosses. L’évènement se déroulera de 14 heures à 18 heures et l’entrée est gratuite.

Vide dressing et DJ set à La Fabuleuse Cantine

Les 13 et 14 avril, La Fabuleuse Cantine dans le 7e arrondissement de Lyon organise un vide dressing. Au programme, vêtements, bijoux, accessoires, chaussures ou encore pièces de marque de 14 heures à 18 heures. Le 13 avril, un DJ set est également au rendez-vous dès 19 heures jusqu’à 1 heure du matin et le dimanche vous pourrez également faire un brunch entre amis de 11 heures à 15 heures, seulement sur réservation. L’entrée est gratuite pour tous !

Le Cirque Imagine de retour à Lyon

Après le succès de ses précédentes éditions, le Cirque Imagine revient à Lyon pour des dernières dates exceptionnelles du 13 au 21 avril à Lyon Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. Toute la famille est invitée à découvrir ce spectacle haut en couleur pendant deux heures dès 14h30. L’entrée est au prix de 15 euros par personne et elle est gratuite pour les moins de 3 ans.