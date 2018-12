Voix, prix, horaires, clim, 4G : les changements du métro de Lyon en 2019

En 2019, les métros de Lyon vont commencer une importante mutation. Voix, prix, horaires, circulation la nuit, climatisation, et 4G, qu'est-ce qui va changer dès 2019 ?

Le métro de Lyon ne sera plus comme avant. L'année 2019 va être marquée par plusieurs changements majeurs. Certains ont déjà commencé, d'autres n'arriveront pas avant la fin de l'année. Découvrez ces mutations.

La voix

Le réseau TCL change de voix. Désormais, il y aura une voix féminine et une voix masculine, en français et en anglais. Cette nouvelle identité sonore a été pensée pour mieux guider les visiteurs et touristes dans la ville.



Les horaires

Depuis fin 2018, certains horaires bénéficient d'un service renforcé, notamment en début de soirée.

Ligne A tous les soirs de 20h à 21h, la fréquence est de 5 minutes contre 6 avant après 21h, la fréquence est de 7min40 contre 9 minutes auparavant durant les vacances scolaires, la ligne A est renforcée en heure de pointe

Ligne B de 20h à 21h, la fréquence passe à 6 minutes (7 minutes avant) après 21h, un métro toutes les 7min30 en moyenne contre 9 à 10 minutes avant

Ligne C les matins en semaine de 9h à 9h30, un métro toutes les 5min30 (7min30 avant) tous les soirs du lundi au samedi, un métro toutes les 7min30 contre 11 minutes avant les samedis matin de 9h30 à 13h, la fréquence passera à 7min30 (11 minutes avant)

Ligne D en début de soirée, de 20h30 à 21h30, un métro toutes les 4min30 (5min30 avant)



Fin 2019, l'ensemble des lignes de métro circuleront jusqu'à 2 heures du matin, dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Le fonctionnement durant les nuits les week-ends était réclamé depuis plusieurs années.

De nouvelles rames climatisées

Les nouvelles rames climatisées seront testées sur la ligne B dès fin 2019. Elles permettront la libre circulation entre les voitures et posséderont à l'intérieur des écrans qui diffuseront la chaîne i-TCL avec de l'information en temps réel. Les rames seront totalement déployées à partir de 2020 sur une ligne B entièrement automatisée.

La 4G

Orange va déployer la 4G dans le réseau métro de Lyon, et il sera possible d'utiliser ton téléphone dans les rames et stations dès fin 2019. Orange a été choisi par le Sytral comme leader pour installer l'infrastructure technique, mais les abonnés des autres opérateurs devraient pouvoir profiter de la 4G dans le métro.

Les prix

La grille tarifaire est simplifiée à partir du 1er janvier 2019. Le prix ne dépend plus forcément de justificatif à fournir, mais de l'âge. Ainsi, les jeunes de moins de 26 ans payeront désormais 32 euros par mois, qu'ils soient étudiants ou non. Pour l'abonnement plein tarif, qu'il s'agisse des offres City Pass, en prélèvement automatique, ou Pass Partout, le prix sera désormais de 64 euros par mois (contre 60,50 euros pour le City Pass et 63,60 euros pour le Pass Partout. Le prix du ticket reste de 1,90 euro s'il est pris dans un distributeur, 2,20 euros à bord des bus.

