Du 15 au 19 avril, Vinci Autoroutes annonce une série de chantiers nocturnes sur plusieurs grands axes autour de Lyon.

Dans la continuité des semaines précédentes, Vinci Autoroutes annonce de nouvelles fermetures d'autoroutes. Des travaux de nuit doivent être menés dès ce lundi soir et jusqu'à vendredi matin sur plusieurs axes.

Des travaux de maintenance et d'entretien

Du 15 au 18 avril, des travaux d'entretien sur l'A46 Sud entraîneront la fermeture complète de l'axe de 21 heures à 6 heures du matin vers Marseille. Les bretelles d'accès de Saint-Priest Bel-Air (n° 11) à Communay nord (n° 16) seront également fermées. Des itinéraires alternatifs seront proposés, incitant les automobilistes à utiliser la D383 pour rejoindre l'A7.

Sur la même période, Vinci Autoroutes entreprendra des travaux de remplacement des éclairages sur la bretelle reliant l'A47 à l'A7 Nord, en direction de Marseille. La bretelle d'accès sera donc fermée dans ce sens de 21 heures à 5 heures le lendemain. L'A47 sera également fermée dans le sens est-ouest entre Givors et Saint-Martin-la-Plaine les nuits du 15 au 18 avril. Là encore de 21 heures à 6 heures du matin.

Quelques autres perturbations sont à prévoir sur le réseau autoroutier dans les prochains jours. L'A42 sera fermée dans le sens est-ouest entre Beynost et le nœud des Iles du 15 et 16 avril. De même dans le sens ouest-est du nœud des Iles au nœud de la Boisse des 17 et 18 avril. En outre, la liaison M6/M7 sera inaccessible vers le Nord les nuits du 15 au 17 avril et vers le Sud les 15 et 16 avril, de 21 heures à 6 heures le lendemain.

