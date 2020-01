Vivre à une heure de Lyon, le rêve de la maison de campagne

Que ne donneraient les citadins pour s’installer en périphérie de Lyon, là où l’on ouvre ses volets sur des pâtures et ses esgourdes au chant des oiseaux, là où une maison avec jardin s’achète au prix d’un T3 lyonnais. Là où l’on peut néanmoins trouver gare et autoroutes à proximité pour garder contact avec la métropole et son bassin d’emplois. Beaujolais, Dombes, Bugey, pays viennois sont autant de points de chute à moins d’une heure de Lyon, offrant aussi bien des oasis de campagne que des villes moyennes.

Il vous reste 88 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Il est parfois bon de faire un pas de côté pour s’extirper de la folie ambiante. Si la fièvre immobilière lyonnaise atteint des niveaux à faire perdre la raison, d’excellentes affaires guettent en revanche les acheteurs qui se décentrent de la métropole. Dans le calme de la campagne rhodanienne patientent paisiblement des demeures vendues avec de beaux terrains. Le tout au prix d’un studio en Presqu’île, pour qui accepte de s’excentrer vraiment et de réaliser quelques travaux. Une maison habitable à une cinquantaine de minutes de Lyon s’acquiert au prix d’un T3 lyonnais. Les secteurs d’Anse et Villefranche ont d’ailleurs vu les familles lyonnaises débarquer, et les prix augmenter. Idem autour de Vienne, dans le nord de l’Isère mais à vingt minutes de la Part-Dieu.