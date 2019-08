Violents orages en cours dans la Drôme, l'Isère et les deux Savoie

Un violent épisode orageux est en cours depuis ce dimanche 11 août à 16h dans la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les départements seront en vigilance orange au moins jusqu'au soir.

La Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance orange pour des risques d'orages violents accompagnés de pluies diluviennes, de fortes rafales de vent, voire de grêle, et d'éclairs impressionnants à partir de ce dimanche 11 août à 16h. Météo France annonce que "des cellules orageuses virulentes" sont actuellement en train de se former au nord de la Drôme et de se déporter vers l'Isère. Les départements devraient donc rester en vigilance orange jusqu'à ce dimanche soir 22h, fin des épisodes orageux.