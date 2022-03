Villeurbanne : une collecte de dons en faveur des Ukrainiens ce samedi

Ce samedi jusqu'à 12h, une collecte de dons en faveur du peuple ukrainien est organisée à Villeurbanne. Elle se déroule au sein du groupe scolaire Pasteur.

En raison de la situation actuelle en Ukraine, la Ville de Villeurbanne, aux cotés de l’Association des maires de France et de la Protection Civile, organise ce samedi 5 mars une collecte de dons en faveur du peuple ukrainien. Elle se tient jusqu'à midi au sein du groupe scolaire Pasteur, 25 rue du Dr Frappaz.

Fournir du matériel de première nécessité

Ceux qui le souhaite peuvent venir apporter les objets suivants : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs). Concernant l'hygiène et le nécessaire pour porter les premiers secours : gels et savons pour le corps, dentifrice, brosses à dents, couches et lait maternisé, médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques, gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques et du matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...).

L’objectif de cette opération est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant et en acheminant du matériel de première nécessité et de secours.

