Villeurbanne : un violent incendie fait deux blessés graves et sept légers

Le 10e étage d'un immeuble de Villeurbanne a pris feu ce mercredi soir, blessant gravement les deux occupantes du logement.

Un important incendie s'est déclaré mercredi soir vers 20 heures à Villeurbanne au 10e étage d'un immeuble qui en compte 16 dans le quartier de la Perralière. Selon le journal Le Progrès, deux femmes, les occupantes du logement en flamme, ont été grièvement brûlées et ont été évacuées hier soir à l'hôpital dans un état d'urgence absolue. Sept autres blessés plus légers ont par ailleurs été pris en charge par les pompiers, ajoute le quotidien. Cinquante soldats du feu ont été mobilisés sur place pour éteindre l'incendie et mettre à l'abri les occupants de l'immeuble. Le feu a été rapidement maîtrisé. Des investigations sont en cours pour connaître son origine.