Villeurbanne : un policier violemment agressé dans le centre-ville, le maire condamne fermement

Un policier a été violemment agressé ce vendredi matin dans un magasin du centre-ville de Villeurbanne. "Il est de notre responsabilité collective de refuser la banalisation de la violence envers les forces de l’ordre. Il en va de notre contrat social", réagit le maire PS de la ville de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

"Ce matin, un policier national d’une équipe de la brigade anti-criminalité qui intervenait sur un cambriolage dans un magasin du centre-ville a été victime d’une violente agression. Je tiens à lui apporter tout mon soutien et lui souhaite un prompt rétablissement", explique le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

"Je salue le sang-froid de ses collègues qui ont pu intervenir immédiatement pour lui prodiguer les premiers secours et neutraliser l’agresseur. [...] Les violences envers les femmes et les hommes, qui assurent au quotidien notre sécurité et notre tranquillité, sont intolérables et doivent être sévèrement sanctionnées. Il est de notre responsabilité collective de refuser la banalisation de la violence envers les forces de l’ordre. Il en va de notre contrat social", ajoute Cédric Van Styvendael.