Villeurbanne : un budget 2025 "maîtrisé" dans un contexte de flou politique

La Ville de Villeurbanne a présenté ce mercredi 11 décembre son budget 2025. Un budget de 259 millions d'euros, en très légère baisse par rapport à 2024.

C'est dans un contexte politique particulier que Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, a présenté ce mercredi 11 décembre le budget 2025 de sa ville. Un budget qui s'élève à 259,7 millions d'euros, en très légère baisse par rapport à 2024 (263,5 millions) et qui devrait être adopté malgré l'incertitude entourant le projet de loi de finance et la situation politique nationale.

"Sans projet de loi de finance, les municipalités se retrouvent dans une situation assez particulière. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé" débute l'édile de la commune. "On travaille sur ce budget depuis le mois de mars et on avait de toute manière anticipé la nécessité de faire des économies, tout en maintenant notre niveau d'investissement".

"Notre rôle est de donner des perspectives"

Les dépenses réelles d'investissement, historiquement élevées pour l'année 2024 avec près de 100 millions d'euros, resteront à un niveau assez élevé en 2025 avec 90,34 millions d'euros. "Malgré cette situation extrêmement anxiogène, notre rôle en tant que collectivité c'est de donner des perspectives, c'est pourquoi on a décidé malgré tout de présenter ce budget" poursuit Cédric Van Styvendael.

Si le maire socialiste attend de connaître le montant prélevé par l'Etat sur sa collectivité, il n'a pas mâché ses mots concernant la position du gouvernement sur cette question : "Ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour payer la somme que l'Etat nous demande, on va devoir s'endetter. Cette méthode ne fait que reporter l'endettement sur les collectivités pour rembourser la dette de l'Etat. Ça n'a pas de sens."

"Une gestion responsable"

Avec une très faible augmentation du budget de fonctionnement (+0,1%) pour 169,4 millions d'euros, la Ville de Villeurbanne veut mettre ce budget 2025 "au service de priorités politiques fortes". "L'augmentation de notre budget de fonctionnement est inférieur à celui de l'inflation alors que le nombre d'équipements publics ne cesse de croître" se félicite le maire. L'éducation, la qualité du cadre de vie, la sécurité et l'hospitalité sont autant de priorités mises en avant par la Ville après avoir rencontré pas moins de 4000 Villeurbannaise et Villeurbannais ces derniers mois. "Ce budget traduit une gestion responsable, guidée par des choix politiques assumés" reprend Cédric Van Styvendael.

En attendant donc de connaître le montant prélevé par l'État sur les collectivités locales, la Ville de Villeurbanne a anticipé et mis en place une enveloppe permettant de répondre à cette contribution de solidarité nationale. "Avant la chute du gouvernement Barnier et donc l'abandon, pour l'heure, du projet de loi finances, on avait prévu que l'Etat allait nous prendre 4,5 millions d'euros" détaille le maire. "Si finalement c'est moins que ce qu'on a prévu, c'est tant mieux, si c'est plus, on verra comment on pourra s'organiser" complète-t-il, tout en se montrant rassurant : "On a réussi, pour ce budget 2025 à faire 8 millions d'euros d'économies en faisant feu de tout bois".

Ce budget 2025 devrait être proposé lors du prochain conseil municipal du 18 décembre prochain. D'ici là, un premier ministre aura peut-être été nommé à Matignon. Un premier ministre qui sera chargé d'élaborer le prochain PLF. Un projet de loi qui aura des conséquences sur la contribution que l'Etat pourrait demander aux collectivités territoriales pour participer au redressement des comptes publics.