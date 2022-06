Finaliste malheureuse du dernier Championnat de France de basket, l’Asvel féminine a décidé de se séparer de son entraîneur Pierre Vincent.

Un an après son arrivée à l’Asvel et alors qu’il avait paraphé un contrat qui devait le voir poser ses bagages à Villeurbanne jusqu’en 2026, Pierre Vincent, l’entraîneur de l’équipe féminine a été limogé. L’annonce faite par le club ce mercredi 29 juin intervient après une saison blanche pour l’Asvel féminine.

Dans la foulée de la défaite de l’Asvel en finale du championnat de France face à Bourges la présidente déléguée du club Marie-Sophie Obama avait annoncé de "nombreux changements" à venir. Pour rappel, cette saison l’Asvel féminine a été éliminée en quarts de finale de la Coupe de France et de l'Eurocoupe, et a terminé 3e de la saison régulière en championnat avec six défaites. Par ailleurs, l’équipe n'est pas qualifiée pour la prochaine saison d’Euroligue.

Un lourd bilan qui est bien deçà des ambitions affichées par le club de Tony Parker.