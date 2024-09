Expo : voyage en zone douce

Françoise Besson transforme sa maison en maison/galerie où les artistes inventent un dialogue entre ce lieu habité et leurs œuvres, créant un rapport chaleureux avec les visiteurs.

L’iconique galerie lyonnaise Françoise-Besson fête ses 20 ans avec une série d’événements jusqu’à la fin de l’année dont nous reparlerons.

Le premier est Zone Douce, l’exposition de Vincent Guillermin en résonance avec la 17e Biennale d’art contemporain de Lyon et avec laquelle Françoise Besson innove un nouveau concept de maison/galerie transformant une partie de sa maison, attenante à la galerie, en un espace de liberté porté par le désir d’accueillir les visiteurs d’une manière plus chaleureuse, lovés dans un fauteuil autour d’une tasse de café et qui invite les artistes à faire résonner les lieux investis avec leurs propres récits.

Le travail de Vincent Guillermin (peintre, sculpteur et performeur) s’appuie sur cette vision qui le mène à transformer différents espaces où l’utopie est souveraine pour inventer un monde avec ses histoires et ses légendes que le public est libre de s’approprier.

Parmi les installations qu’il proposera, il y a le banquet en grès chamotté avec une vingtaine de couverts (pas vraiment classiques) disposés au centre de la pièce comme si un dîner allait se dérouler (et d’ailleurs un dîner va réellement s’y dérouler !), synonyme de convivialité et de partage.

Dans le salon de la maison, on distinguera également des dessins faits avec des craies, de la peinture, de l’encre, qui cherchent les couleurs de la vie… On a hâte de découvrir cet espace où les éléments de la maison, quelque peu effacés le temps de l’exposition, seront toujours là, dans un dialogue sensible avec l’imaginaire de l’artiste…

Zone Douce - Vincent Guillermin – Du 3 septembre au 3 octobre, à la maison/galerie Françoise-Besson – www.francoisebesson.com