Villeurbanne : les commerces autorisés à ouvrir dix dimanches en 2019

Le conseil municipal de Villeurbanne a fixé les dates pour autoriser les commerces à ouvrir leurs portes le dimanche : à condition de doubler la rémunération de salariés volontaires.

En 2019, les commerces de détail de Villeurbanne pourront ouvrir les dimanches des soldes d'été et d'hiver, pour la rentrée et la braderie ainsi qu'à la période précédant les fêtes de fin d'année. À l'image de l'année 2018, le conseil municipal a autorisé l'ouverture de commerce pour dix dimanches. Depuis maintenant quatre ans, le maire peut autoriser jusqu'à 12 journées d'ouverture le dimanche. Deux conditions interviennent pour se faire : faire appel à des salariés volontaires et une rémunération doublée par rapport à une journée classique. Parmi les élus, la mesure votée ne fait pas l'unanimité. Absence de "bilan économique" pour les écologistes, "fragilisation des petits commerces" pour le rassemblement national ou avantage avant tout "à la grande distribution" pour le parti communiste. La majorité socialiste quant à elle avance dans les colonnes du Progrès qu'il s'agit de répondre à une demande des commerçants.

Les dimanches où l'ouverture des commerces est autorisée à Villeurbanne en 2019 : les 13 et 20 janvier, le 30 juin, le 7 juillet, le 8 et le 22 septembre ainsi que le 8.15.22 et 29 décembre.