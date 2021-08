Villeurbanne : le stationnement devient gratuit au mois d'août

Du 1er au 31 août, toutes les places de stationnement sont gratuites sur l'ensemble de la commune de Villeurbanne.

Comme pour le dimanche et les jours fériés le reste de l'année, la mairie de Villeurbanne a déclaré la gratuité des places pour les automobilistes et autres usagers de la route durant l'ensemble du mois d'août.

C'est tout l'ouest de la commune qui est concerné, notamment autour du cours Émile Zola, du cours de la République et des quartiers Charpennes, République et Gratte-Ciel.

[RAPPEL - Stationnement gratuit en août 🚗🎁]

Du 1er au 31 août inclus, le stationnement est gratuit à Villeurbanne sur les emplacements d’ordinaire payants.

☝️ Cependant, la gratuité n’empêche pas la verbalisation des véhicules mal stationnés ! pic.twitter.com/ayZUFxAbuC — Villeurbanne (@villeurbanne) August 2, 2021

Au 1er juin, le périmètre de stationnement payant avait été étendu à Villeurbanne à plusieurs quartiers, dont La Soie et la rue Léon Blum. Le tarif habituel est compris entre 2€ et 3,40€ de l'heure dans le centre-ville, et 1,40€ à 3,80€ pour le reste des emplacements payants.