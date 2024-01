Le centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne est occupé par plus de 100 femmes et leurs enfants depuis le 7 octobre.

C'est un grand ouf de soulagement pour les femmes et les enfants qui occupent depuis le 7 octobre dernier le centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne. Leur expulsion, qui avait été programmée pour ce jeudi 4 janvier, est finalement repoussée à plus tard, selon les informations de BFM Lyon. Les conditions ne sont pas réunies pour permettre l'évacuation du lieu et notamment le relogement de toutes les familles.

Après la forte mobilisation entourant l'occupation des lieux, la ville de Villeurbanne ainsi que la préfecture du Rhône avaient proposé l'ouverture de 60 places d'hébergement pour accueillir les familles. Ces nouvelles places d'hébergement n'étaient pas suffisantes pour loger l'ensemble des femmes et des enfants présents au CCVA de Villeurbanne.

Au total, une trentaine de personnes risquaient ainsi de se retrouver à la rue en cas d'évacuation du centre culturel. Ces dernières vont pouvoir s'abriter encore quelques jours. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été communiquée par les autorités concernant l'expulsion des occupants.