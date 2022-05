Paul Lacombe, joueur de LDLC ASVEL (Photo by Loic VENANCE / AFP)

En s’imposant sur le parquet de Limoges (79-70) mardi 17 mai, les joueurs de l’Asvel ont décroché la première place de l’Élite à l’issue de la saison régulière. Une position qui leur permettra d’aborder toute leur série de play-offs avec l’avantage du terrain.

Malmenés au coeur de l’hiver, où ils avaient enchaîné plusieurs défaites, minés par les absences, les joueurs de l’Asvel ont terminé en trombe la saison régulière de l’Élite. Mardi 17 mai, sur le parquet de Limoges, les hommes de TJ Parker se sont imposés 79 à 70, dans une rencontre accrochée pendant une trentaine de minutes, signant ainsi un onzième succès de rang à l’occasion de la 34e et dernière journée.

L'avantage du terrain pour les play-offs

Une victoire d’autant plus importante qu’elle permet à Villeurbanne (26 victoires - 8 défaites) de terminer la saison régulière à la première place devant Monaco (25 victoires) et Boulogne-Levallois (24 victoires). Une position qui permettra à l’Asvel d’aborder les play-offs avec l’avantage du terrain, tout au long de sa série. Des phases finales que le double champion de France en titre (2019, 2021) commencera face à Cholet (8e) le 24 mai à 20 heures à l'Astroballe. Les autres équipes qualifiées pour le 1er tour les 24 et 25 mai sont les suivantes : Monaco, Boulogne-Levallois, Dijon, Limoges, Strasbourg, Pau-Orthez.

📆 On connaît le programme de notre 1/4 de finale des Playoffs face à @CB_officiel ▪️Match aller mardi 24 (20h) à l'Astroballe

▪️Match retour vendredi 27 (20h30) à la Meilleraie

▪️Belle éventuelle dimanche 29 (19h) à l'Astroballe #LDLCASVEL #BetclicELITE — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 17, 2022

Les affiches des play-offs